МВД проводит спецоперацию против ресурсов по «пробиву» личных данных россиян

Российское МВД начало крупную спецоперацию по поиску ресурсов с поиском личных данных людей из закрытых источников, пишет Baza.

Источники рассказали, что 11 марта ведомству поручили выявить сайты, каналы и боты, через которые можно получить такую информацию о россиянах.

Как сообщает Telegram-канал, операция продлится в течение трех недель. В это время владельцев и администраторов ресурсов по «пробиву» будут привлекать к уголовной ответственности.

28 февраля в СМИ и Telegram-каналах появились публикации о том, что у команды разработчиков «Глаза Бога», позволяющего получить практически всю личную информацию о человеке, якобы прошли обыски, в связи с чем сервис был отключен. Однако создатель платформы Евгений Антипов опроверг эту информацию, подчеркнув, что он лично отвечает за работу бота и у него нет команды. Он пояснил в беседе с «Газетой.Ru», что сервис может заработать в течение месяца после приведения в соответствие с законом РФ, запрещающим использование полученных незаконным путем данных.

Ранее инженер рассказала, что мошенники могут следить за людьми через наушники.