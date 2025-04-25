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За экс-осужденным по делу о теракте на Дубровке установили восьмилетний надзор

За освободившимся пособником захватчиков «Норд-Оста» Межиевым установили надзор
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Машков Юрий/ТАСС

Московский городской суд установил восьмилетний административный надзор за Алиханом Межиевым, освободившимся из колонии после 22 лет заключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Межиев обязан четыре раза в месяц отмечаться в органах внутренних дел, не покидать место жительства без разрешения, соблюдать комендантский час (с 22:00 до 6:00) и не посещать массовые мероприятия.

Надзор установлен в связи с его статусом «злостного нарушителя» в колонии и лица, пропагандирующего экстремистскую идеологию.

Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 года, полностью отбыв наказание. Он стал соучастником преступления осенью 2002 года — взорвал автомобиль на юго-западе Москвы возле «Макдональдса», а также помогал террористам в Театре на Дубровке.

На суде Межиев частично признал вину.

Ранее сообщалось, что по делу о теракте в «Крокусе» всего задержаны 45 человек.

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