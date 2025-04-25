Эксперт по ЖКХ раскрыл способы сэкономить на оплате услуг

Россияне могут меньше платить за ЖКУ, если оформят льготу или субсидию, установят счетчики либо сделают перерасчет. Об этом агентству «Прайм» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он подчеркнул, что субсидию можно оформить, если на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит более 22% дохода семьи. В ряде регионов этот порог ниже, например, в Москве он составляет 10%. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в соцзащиту или в МФЦ с документами о доходах.

Бондарь отметил, что на льготы могут претендовать ветераны, инвалиды и многодетные семьи. Размер скидки можно уточнить у представителей соцзащиты региона.

Также, чтобы меньше платить за ЖКУ, следует установить счетчики. Только одно это поможет платить за воду в 1,5–2 раза меньше.

До этого профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что основная часть положенных пенсионерам льгот предоставляется в уведомительном порядке, но для получения некоторых возможных доплат придется подать заявление в отделении Социального фонда, МФЦ или через «Госуслуги».

Ранее москвичам рассказали, какие льготы положены предпенсионерам.