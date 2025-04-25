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Бастрыкину представят доклад о сносе жилья на Кубани без компенсации жильцам

Бастрыкин получит доклад СК о сносе жилья без компенсации в Краснодарском крае
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Sanya Kushak/Shutterstock/FOTODOM

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин получит доклад ведомства о сносе жилья без компенсации в Краснодарском крае. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства, »Следком».

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад по ситуации и озвученным в обращении доводам», — указано в сообщении ведомства.

В социальных сетях появилась видеообращение жителей одного из населенных пунктов Краснодарского края — они поделились сложной ситуацией: их дома были по суду признаны подлежащими сносу, однако стоимость их жилья не была компенсирована.

В июне 2024 года в Ростове-на-Дону полиция задержала не менее 18 жильцов разрушенного дома на улице Нариманова, которые пришли забрать из своих квартир личные вещи.

Люди считают, что власти не сделали ничего, чтобы вернуть им документы и ценные вещи из аварийного здания.

Ранее мэр Ростова предложил потерявшей жилье женщине погасить кредит с помощью компенсации и взять новый.

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