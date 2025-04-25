Словакию охватили антиправительственные протесты

В шести крупнейших городах Словакии прошли массовые антиправительственные протесты, собравшие несколько тысяч участников. Об этом сообщил телеканал Markiza.

Наибольшее число протестующих собралось в столице — Братиславе. Демонстранты требовали, чтобы власти отказались от реализации законодательных инициатив по ужесточению регулирования деятельности неправительственных организаций. Также участники протестов критиковали кабмин за политику сближения с Россией, выражали поддержку Украине и призывали к отставке правительства во главе с премьер-министром Робертом Фицо.

Акции были организованы гражданскими активистами, связанными с оппозиционными либеральными партиями. В знак солидарности с протестующими митинг также состоялся в чешском городе Брно.

По данным телеканала, в пятницу протесты охватят еще 16 небольших городов Словакии, а также пройдут за рубежом — в Брюсселе, Лондоне, Осло и Стокгольме.

До этого Фицо заявил, что в Словакии действует группа «иностранных экспертов», целью которых является свержение власти. По его словам, в ходе антиправительственных акций могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания. Также участники протестов могут попытаться оккупировать их, чтобы помешать работе государственных органов, добавил премьер Словакии.

Ранее в Совете Федерации заявили о заговоре четырех сил, действующих против премьера Словакии.