Врач предупредил об опасности весеннего обострения астмы

Весна — время пробуждения природы, но для больных астмой это еще и непростое испытание. Именно в этот сезон аллергический ринит и бронхиальная астма обостряются у многих пациентов из-за активного цветения растений. Почему это происходит и как можно минимизировать риски, «Газете.Ru» рассказал Павел Бережанский, эксперт телеканала «Доктор», врач-педиатр, пульмонолог, доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета, д.м.н.

«Астма — это хроническое аллергическое заболевание, — объясняет врач. — Если мы говорим про бронхиальную астму, то чаще всего триггерами ее являются аллергены. Весна — это сезон цветения растений, таких как береза, ольха, лещина. Их пыльца становится причиной обострений у многих пациентов».

Кроме того, весна — это период, когда тает снег и в воздух поднимаются частицы грязи, грибков и реагентов, использованных зимой. Все это также может способствовать ухудшению состояния и раздражать дыхательные пути.

У большинства астматиков заболевание развивается постепенно, начиная с других аллергических проявлений.

«Более 70–80% пациентов-астматиков проходят через так называемый атопический марш, — отмечает эксперт. — Сначала у детей возникает атопический дерматит, затем аллергический ринит, и следующим этапом становится бронхиальная астма».

Если у вас или вашего ребенка уже есть аллергический ринит, риск развития астмы возрастает. 70% пациентов с аллергическим ринитом в итоге сталкиваются с бронхиальной астмой.

Бережанский выделяет несколько важных правил, которые помогут астматикам снизить риск обострения в весенний период.

«Самый простой способ избежать обострений — не пересекаться с аллергеном, — говорит врач. — Например, в сезон цветения лучше избегать прогулок в сухую и ветреную погоду, когда пыльца активно перемещается в воздухе. Лучше всего гулять после дождя».

Второй совет — промывайте нос и чаще пейте воду.

«Аллергены оседают на слизистой носа и в дыхательных путях. После прогулки важно промыть нос изотоническими растворами, а также пить больше воды, чтобы смывать аллергены», — советует пульмонолог.

Третий — используйте защитные средства.

«Очки, маски и даже специальные назальные фильтры помогут снизить контакт с пыльцой. Также существуют препараты на основе целлюлозы, которые создают защитную пленку на слизистой носа», — добавляет врач.

Четвертый — следите за чистотой дома.

«После улицы снимайте верхнюю одежду в коридоре, мойте руки и лицо, а также обязательно смывайте пыльцу с волос, чтобы не переносить ее на подушку. Если дома есть собака, то после прогулки ее следует полностью помыть, а не только лапы», — рекомендует Бережанский.

Весной, помимо цветения, обострение астмы могут спровоцировать инфекции.

«Любая инфекция — это триггер, который запускает обострение бронхиальной астмы, — отмечает эксперт. — В этом сезоне мы сталкиваемся с микст-инфекциями, когда у одного человека одновременно встречаются вирусы, бактерии и простейшие. Это серьезно нагружает организм».

Для защиты от инфекций врач рекомендует вакцинацию: «Вакцинация от пневмококковой инфекции, гемофильной палочки и гриппа помогает снизить риск осложнений и обострений».

Здоровье легких и бронхов напрямую связано с питанием и отсутствием дефицитов витаминов.

«В нашей стране у 84% населения наблюдается недостаток витамина D, — рассказывает Бережанский. — Этот витамин важен для иммунной системы, и его дефицит может ослабить организм».

Кроме витамина D, важны железо и йод.

«Эти дефициты часто встречаются в нашей стране, и их нельзя полностью компенсировать только питанием — необходим их дополнительный прием», — подчеркнул врач.

К сожалению, аллергия — это на всю жизнь.

«Если в организме выработались специфические иммуноглобулины, они останутся навсегда, — объясняет Павел Бережанский. — Но аллергию можно ввести в ремиссию, минимизируя контакт с аллергенами и соблюдая рекомендации врача».

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