Россиянам напомнили, как принимать антибиотики, чтобы не навредить себе

Антибиотики — это мощные препараты, которые играют важную роль в современном лечении бактериальных инфекций. Несмотря на их полезность, неправильное применение антибиотиков может привести к серьезным последствиям для здоровья. О главных мифах об антибиотиках, а также о том, как их принимать правильно, чтобы не навредить себе, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач-хирург, врач-проктолог «СМ-Клиника» Эльвин Гусейнов.

Миф 1: «Антибиотики помогают при любом инфекционном заболевании».

По словам врача, одним из самых распространенных заблуждений является мнение, что антибиотики могут лечить вирусные инфекции, такие как грипп. На самом деле антибиотики эффективны только против бактерий. Применение антибактериальных препаратов при вирусных инфекциях не только бесполезно, но и может способствовать развитию антибиотикорезистентности.

Миф 2: «Если стало лучше, то можно прекратить курс лечения».

«Некоторые пациенты прекращают принимать антибиотики, как только чувствуют улучшение. Незавершенное лечение может привести к развитию устойчивых штаммов вредных микроорганизмов. Поэтому чтобы полностью уничтожить бактерии и предотвратить их повторное размножение, важно закончить курс, предписанный врачом», — предупредил врач.

Миф 3: «Чем больше антибиотиков, тем лучше».

Необходимость увеличивать дозу антибиотиков для более быстрого выздоровления — это еще одно заблуждение, которое может негативно сказаться на здоровье. Как объяснил Гусейнов, увеличенная доза или одновременный прием нескольких разных антибиотиков не всегда пропорционально увеличивает эффект. Велика вероятность, что это только ухудшит состояние пациента.

Также он обратил внимание, что прием антибиотиков может негативно влиять на микрофлору кишечника, уничтожая не только патогенные, но и полезные бактерии. Это нередко приводит к таким расстройствам, как диарея и кандидоз. Восстановить микрофлору можно с помощью правильного питания и здорового образа жизни.

«Включайте в рацион продукты, богатые пробиотиками и пребиотиками. Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые содержатся в йогурте и кефире. Пребиотики — это вещества, которые стимулируют рост полезных лактобактерий и бифидобактерий. Они содержатся в фасоли, спарже и бананах. После завершения курса антибиотиков рассмотрите возможность приема пробиотиков в виде добавок. Регулярные физические нагрузки, достаточное количество сна, отказ от вредных привычек помогут укрепить иммунную систему и восстановить баланс микрофлоры», — посоветовал специалист.

Говоря об опасности самолечения антибиотиками, врач отметил, что это одна из самых серьезных проблем современности. Без должной консультации врача пациенты рискуют выбрать не тот препарат, ведь антибиотики имеют разные спектры действия, и не все из них подходят для лечения конкретной инфекции. Неправильное использование антибиотиков может привести к тому, что бактерии станут устойчивыми к этим лекарствам. Самостоятельно установленный диагноз может оказаться неверным, что приведет к упущению драгоценного времени.

«Антибиотики — это мощный инструмент в борьбе с инфекциями, а неправильное их применение может нанести вред организму. Чтобы избежать осложнений и сохранить здоровье, важно следовать рекомендациям врача, завершать курс лечения и заботиться о восстановлении микрофлоры. Берегите себя и никогда не занимайтесь самолечением», — резюмировал Гусейнов.

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