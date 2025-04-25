По данным hh.ru, только 9% россиян оценивают свою работу на 10 из 10. Средняя оценка удовлетворенности работой составила 5,3 балла из 10, а наиболее популярной оказалась «четверка» — ее поставили 19% участников опроса. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

При этом крайне низкие оценки (1–3 балла) дали 27% опрошенных, а высокие (8–10 баллов) — 21%. Интересно, что мужчины в среднем оценивают свою работу ниже женщин: их средний балл составляет 5,1 против 5,4 у женщин.

Больше всех довольны своей работой молодые специалисты 18–24 лет, которые в среднем ставят 5,3 балла. Среди них 10 из 10 своей работе поставили 10% опрошенных, а вот среди людей старше 55 лет максимальную оценку дали лишь 6%. В то же время люди этой возрастной категории чаще других дают своей работе крайне низкие оценки: средний балл для этой группы находится на отметке всего в 4,5 балла.

В профессиональном разрезе больше всего удовлетворены своей работой кадровые и HR-специалисты, которые в среднем ставят 6 баллов. Следом идут работники сферы науки и образования (средний балл — 5,8), кадры из сектора розничной торговли (5,7). Наоборот, меньше других счастливы своей работе кадры из сектора закупок, сотрудники в сфере безопасности, а также работники в области искусства и массмедиа (по 4,7 баллов).

Среди факторов, которые больше всего нравятся россиянам в их текущей работе, лидируют коллектив и атмосфера — так ответили 44% опрошенных. На втором месте — условия труда (удобный график, комфортное место работы и т.п.) с 35%, а замыкает тройку зарплата — ее выделили 33%. Также респонденты положительно высказались о своих рабочих обязанностях (29%) и бренде и репутации компании (22%). Вместе с тем 7% заявили, что на их текущем месте работы их не устраивает абсолютно ничего.

Если рассматривать эти факторы в разрезе профессиональных сфер, можно обнаружить интересные особенности. Так, строители и специалисты по недвижимости больше всех ценят коллектив (49%). Работники сферы туризма и общепита больше других удовлетворены условиями труда (50%), а рабочий персонал чаще всех доволен своим доходом (48%). Вместе с тем именно медики и фармацевты больше других считают свою работу значимой для общества (37%), а HR-специалисты — наиболее перспективной (12%).

Несмотря на то, что большинство россиян находятся в смешанных чувствах относительно своей работы, почти все признают — есть и положительные моменты, которые стоит развивать. Высокая ценность коллектива и атмосферы, а также удовлетворенность условиями труда демонстрируют, что комфортная рабочая среда важна. Работодателям стоит обращать внимание на эти аспекты — это поможет не только удержать ценные кадры, но и повысит общую продуктивность компании.

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