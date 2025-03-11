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В России осудили бойца запрещенного батальона «Айдар»

«Айдаровца» приговорили к 12 годам за участие в террористическом сообществе
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Павел Лисицын/РИА Новости

Южный окружной военный суд назначил 12 лет лишения свободы стрелку батальона «Айдар» (признан террористическим и запрещен в РФ) Олегу Доге. Его признали виновным в участии в террористическом сообществе, говорится в сообщении пресс-службы Главной военной прокуратуры России.

Установлено, что в конце июня — начале июля 2024 года Дога в составе «Айдара» выполнял разные задачи в пункте временной дислокации в городе Константиновка Донецкой народной республики (ДНР). После он направился в населенный пункт Ивановское, где принимал участие в боевых действия против российских войск. Впоследствии Дога был пленен бойцами Вооруженных сил России.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы, первые три года из которых он будет отбывать в тюрьме, а остальную часть — в колонии строгого режима.

11 марта в России также осудили бойцов украинского батальона «Черноморская сечь», вторгшихся в Курскую область. Как установил суд, в середине сентября прошлого года Александр Мельник и Алексей Покатилов пересекли границу РФ и в поселке Веселое в Курской области оборудовали огневые позиции, а также стреляли по российским военным и мирным жителям.

В итоге Мельника и Покатилова признали виновными в теракте, совершенном группой лиц, и каждого приговорили к 16 годам лишения свободы.

Ранее грузинского наемника ВСУ заочно осудили за вторжение в Курскую область.

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