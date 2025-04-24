В Москве мужчина систематически совершал надругательства над падчерицей и попался

В Москве мужчину арестовали за систематические надругательства над падчерицей

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в систематических надругательствах над несовершеннолетней падчерицей. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, мужчина с декабря прошлого года по март текущего года систематически совершал в отношении своей падчерицы 2014 года рождения насильственные действия сексуального характера. Все происходило в квартире дома, расположенного на улице Перовской. Через продолжительное время с момента начала надругательств девочка рассказала об этом своей матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Мужчине предъявили обвинение.

Перовский районный суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста. Мужчина проведет под стражей два месяца.

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