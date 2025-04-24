В российском детсаду нашли опасную рыбу с мышьяком

SHOT: в Ивановской области нашли рыбу с мышьяком в детском саду

В Ивановской области в одном из детских садов нашли опасную рыбу с мышьяком. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

В одном из детских садов обнаружили партию минтая, в котором содержится почти в два раза больше мышьяка, чем это допустимо. Предварительно, опасную продукцию произвели в «Рыболовецком колхозе им. Кирова» в Сахалинской области.

Лабораторные исследования показали содержание опасного элемента на уровне 9,346 мг/кг при максимально допустимой норме в 5 мг/кг. Отмечается, что регулярное употребление такой рыбы может привести к накоплению яда в детском организме. Это может привести к сильному отравлению, токсической нейропатии и мышечным судорогам. В особо тяжелых случаях малолетние могут не выжить.

До этого в корюшке из Финского залива обнаружили опасного паразита. При недостаточной термической обработке рыбы этот возбудитель может вызвать гельминтоз — дифиллоботриоз.

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