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В корюшке из Финского залива обнаружили опасного паразита

В корюшке из Финского залива нашли возбудители дифиллоботриоза
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Shutterstock/FOTODOM

В корюшке, выловленной в Финском заливе в Санкт-Петербурге, нашли возбудителей дифиллоботриоза, который может быть опасен для человека. Об этом сообщили в управлении ветеринарии города.

«При исследовании пробы от партии корюшки, выловленной в западном рыбохозяйственном бассейне Финского залива, обнаружены возбудители дифиллоботриоза Difillobotrium dendriticum», — сказано в сообщении.

Как отметили в управлении, в случае обнаружения возбудителя в рыбе, партию продукции признают «условно годной». Ее можно продавать только после обеззараживания замораживанием при температуре -18°С не менее 48 часов.

В сообщении подчеркивается, что при недостаточной термической обработке рыбы этот возбудитель может вызвать гельминтоз — дифиллоботриоз. Данное заболевание сложно диагностировать и лечить.

В управлении посоветовали петербуржцам, которые уже купили корюшку вне мест санкционированной торговли, заморозить ее на двое суток.

Дифиллоботриоз – это кишечный гельминтоз хронического течения, вызываемый ленточным паразитом – лентецом широким. Это заболевание характеризуется поражением тонкой кишки и развитием В12 — дефицитной анемией.

Ранее биолог назвал рыбных паразитов, распространенных в европейской части России.

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