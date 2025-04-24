Двое мужчин избили подростка ради вымогательства денег в Калининграде

В Калининграде двое мужчин в возрасте 21 года и 27 лет обвиняются в избиении 17-летнего подростка ради вымогательства денег. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 11 марта возле торгового центра на Ленинском проспекте. Злоумышленники избили 17-летнего местного жителя, после чего потребовали у него передать им 67 тысяч рублей. Потерпевший обратился в правоохранительные органы за помощью.

Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии оперативно установили личности подозреваемых и задержали их. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия.

Оба фигуранта допрошены, им предъявлено обвинение. Следствие направило в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее студент российского колледжа избил подростка, заставив его отдать деньги.