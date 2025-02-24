Студент российского колледжа избил подростка, заставив его отдать деньги

В Югре студент колледжа вымогал у младшекурсника деньги и избил его за отказ

В ХМАО 19-летнего студента колледжа заключили под стражу по обвинению в вымогательстве, сообщают «Суды Югры».

По версии следствия, старшекурсник угрожал младшекурснику физической расправой в течение месяца. Студент обвинил 16-летнего юношу в том, что он якобы распространяет о нем слухи, из-за которых тот поссорился со своей девушкой, а затем потребовал отдать ему 15 тыс. рублей.

Когда пострадавший отказался, молодой человек избил его, после чего несовершеннолетний перечислил вымогателю часть от указанной суммы. В конце концов студента задержали, 22 февраля суд в Лангепасе заключил его под стражу на два месяца.

На суде обвиняемый заявил, что должен ехать на соревнования, и попросил отпустить его под подписку о невыезде. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Амурской области полицейский и двое его друзей избили и похитили мужчину ради денег.