В Курской области пьяная многодетная мать истязала четверых детей

Жительница Курской области предстанет перед судом за систематические издевательства над своими детьми. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, многодетная мать регулярно избивала своих четверых детей, самому младшем из которых год. Женщина в присутствии несовершеннолетних распивала спиртные напитки, устраивала скандалы, оскорбляла и унижала детей.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело, отец несовершеннолетних также попал под следствие. Дети из семьи изъяты и переданы в социальное учреждение.

До этого сообщалось, что в Кемерово мать больше года истязала дочь. Женщина применяла к девочке физическую силу, била ее руками и резиновым шлангом, в том числе во время прямых эфиров в социальных сетях. Она также заставляла ребенка просить у зрителей деньги. Уголовное дело в отношении матери направлено в суд, ей может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее в Дагестане мать избила кричащего младенца за то, что он мешал ей спать.