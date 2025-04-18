Австралийский наемник, принимавший участие в боевых действиях на стороне Киева, предстанет перед судом в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

Из заявления следует, что речь идет о 33-летнем гражданине Австралии Дженкинсе Оскаре Чарльзе Агустусе. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие в вооруженном конфликте в качестве наемника).

«Прокуратура <...> утвердила обвинительное заключение по уголовному делу <...>. Дело направлено в Верховный суд ЛНР для рассмотрения по существу», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Следователи установили, что австралиец прибыл на Украину в феврале прошлого года. Здесь ему выдали оружие и экипировку, после чего Агустус прошел боевую подготовку и отправился на фронт.

По данным прокуратуры, мужчина участвовал в сражениях на территории ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР). За это он получал ежемесячное вознаграждение в размере 600–800 тыс. рублей.

В конце концов российские военнослужащие взяли наемника в плен. Это произошло в ходе сражений в луганском селе Макеевка в декабре 2024 года.

Ранее в США призвали РФ освободить американского наемника, участвовавшего в боях на стороне Украины.