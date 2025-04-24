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В Москве арестовали экс-совладельца Соликамского магниевого завода

В Москве суд арестовал экс-совладельца Соликамского магниевого завода Кондрашева
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Администрация Соликамского муниципального округа/VK

Бывший совладелец Соликамского магниевого завода, миллиардер Петр Кондрашев заочно арестован по делу о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении фигуранта удовлетворил Савеловский суд Москвы, отметило агентство.

7 апреля стало известно, что Кондрашев был объявлен в розыск. По данным Telegram-канала Baza, миллиардера обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Baza утверждает, что уголовные дела могут быть связаны с акциями магниевого завода.

В одном из постановлений арбитражного суда Уральского округа говорилось о том, что более 57% акций завода перешло под управление лиц, конечным бенефициаром которых выступает, в том числе Кондрашев, в результате недобросовестных действий группы лиц, отмечал Telegram-канал. Кроме того, Кондрашев является налоговым резидентом Австрии.

В марте прошлого года суд взыскал акции инвесторов Соликамского магниевого завода в пользу РФ. Как писал тогда «Интерфакс», было изъято 10,5% акций предприятия, которые принадлежали более чем 2 тыс. миноритарным держателям.

Ранее директора Соликамского магниевого завода задержали по делу о займе в 250 млн рублей.

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