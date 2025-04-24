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Жестоко избитый в московской школе подросток записал видео и рассказал об операции

«Регнум»: избитый в московской школе подросток записал видео
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Telegram-канал Регнум

Подросток, который был избит в московской школе №2120, прооперирован. Школьник надеется, что его скоро выпишут. Об этом сообщает ИА «Регнум».

Мальчик, пострадавший от нападения сверстников в столичной школе, записал видео из больничной палаты. Подросток сообщил, что его прооперировали.

«Говорить пока очень сложно, каждое движение доставляет мне боль. Врачи говорят, что легче мне станет не раньше, чем через четыре недели. В целом чувствую себя нормально, но лицо пока очень опухшее, на скулах и под глазами синяки, нос тоже отекший. В руке стоит катетер», — рассказал мальчик.

Школьник сообщил, что швы ему снимут не раньше, чем через месяц и выразил надежду, что уже завтра его выпишут на амбулаторное лечение.

Инцидент произошел 22 апреля, восьмиклассники жестоко избили подростка из-за того, что он якобы выглядел как неформал. Мальчик получил сотрясение головного мозга, перелом челюсти и потерял сознание на несколько часов. Нападавших арестовали, ими оказались двое подростков 2009 года рождения, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Директора школы №2120 Дмитрия Ланщикова освободили от занимаемой должности.

В Братске компания избила юношу в подъезде многоквартирного дома.

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