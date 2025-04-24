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В Уфе 13-летний мальчик упал с отвесной стены и пролетел 8 метров

В Башкирии ребенок сорвался с восьмиметровой высоты и выжил
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Telegram-канал Айрат Рахматуллин

В Уфе ребенок получил множественные переломы, сорвавшись с отвесной стены, он госпитализирован. Об этом в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел на площадке за отелем «Hills Garden» в Уфе. Подросток сорвался с отвесной стены и упал с высоты восьми метров. Пострадавший выжил, он госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу с множественными переломами.

Ребенка готовят к операции, подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в новосибирском детском саду семилетний ребенок сломал позвоночник, упав с двухметровой крыши беседки. Инцидент произошел в селе Березиково. Воспитатели утверждали, что никто из детей не падал. При этом ребенок, по его заверениям, говорил о плохом самочувствии педагогам и просил позвонить матери, но те проигнорировали и его состояние, и просьбу. Вечером родительница узнала о ЧП от самого ребенка. После этого мальчика повезли в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга и компрессионный перелом двух позвонков.

Ранее в Красноярске ребенок получил сотрясение мозга, сорвавшись в шахту лифта.

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