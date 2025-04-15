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Российский школьник ударил ножом одноклассника, который стукнул его палкой

Школьник ударил ножом одноклассника в Нижегородской области
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Depositphotos

В Нижегородской области школьник ударил ножом своего одноклассника во время ссоры. Об этом стало известно NewsNN.

Как сообщается, инцидент произошел на улице в селе Вад. Двое учеников пятого класса местной школы поссорились во дворе, в ходе конфликта один ударил другого палкой. После этого 12-летний мальчик достал из кармана нож и пырнул им оппонента, а затем убежал домой.

Раненый сам пришел в больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили.

Правоохранители выяснили, что холодное оружие школьник купил в интернете. В силу возраста мальчика пока нельзя привлечь к уголовной ответственности, сейчас правоохранители решают, какое наказание понесут его родители.

Ранее на Ямале школьника, напавшего с ножом на одноклассницу и охранника, отправили лечиться.

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