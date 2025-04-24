Росавиация оценила последствия извержения вулкана Безымянный для авиации

Извержение вулкана Безымянный на Камчатке не отразилось на выполнении рейсов в аэропорт Петропавловска-Камчатского, а также на транзитные полеты иностранных авиакомпаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Активность вулкана Безымянный на Камчатке не отразилась на выполнении рейсов в аэропорт Елизово и транзитные полеты иностранных авиаперевозчиков», — сказал собеседник агентства.

В Росавиации добавили, что специалисты ведомства и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой гражданской авиации в крае.

В пресс-службе также отметили, что с утра 25 апреля наблюдается тренд на уменьшение активности вулкана. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения выпустила сообщение VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation), которое свидетельствует об изменении авиационного кода опасности с «красного» на «оранжевый».

Извержение вулкана Безымянный началось 12 апреля, столб пепла поднялся на высоту четырех тысяч метров над уровнем моря. Фреатические взрывы наблюдались на фронтальных частях лавины на контакте раскаленного материала со снегом.

24 апреля вулкан снова начал проявлять активность, произошло не менее пяти пепловых выбросов за несколько часов, в том числе на высоту до 11 километров.

В свою очередь, Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук предупредила, что извергающиеся на Камчатке вулканы Ключевской и Безымянный опасны для авиации из-за возможных пепловых выбросов.

Ранее у берегов Северо-Курильска зафиксировали мощное землетрясение.