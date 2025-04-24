Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Росавиация оценила последствия извержения вулкана Безымянный для авиации

Росавиация: извержение вулкана Безымянный не повлияло на работу авиации
close
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Извержение вулкана Безымянный на Камчатке не отразилось на выполнении рейсов в аэропорт Петропавловска-Камчатского, а также на транзитные полеты иностранных авиакомпаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Активность вулкана Безымянный на Камчатке не отразилась на выполнении рейсов в аэропорт Елизово и транзитные полеты иностранных авиаперевозчиков», — сказал собеседник агентства.

В Росавиации добавили, что специалисты ведомства и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой гражданской авиации в крае.

В пресс-службе также отметили, что с утра 25 апреля наблюдается тренд на уменьшение активности вулкана. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения выпустила сообщение VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation), которое свидетельствует об изменении авиационного кода опасности с «красного» на «оранжевый».

Извержение вулкана Безымянный началось 12 апреля, столб пепла поднялся на высоту четырех тысяч метров над уровнем моря. Фреатические взрывы наблюдались на фронтальных частях лавины на контакте раскаленного материала со снегом.

24 апреля вулкан снова начал проявлять активность, произошло не менее пяти пепловых выбросов за несколько часов, в том числе на высоту до 11 километров.

В свою очередь, Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук предупредила, что извергающиеся на Камчатке вулканы Ключевской и Безымянный опасны для авиации из-за возможных пепловых выбросов.

Ранее у берегов Северо-Курильска зафиксировали мощное землетрясение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами