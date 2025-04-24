Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербургские активисты вышли на акцию в честь пропавшей Седы Сулеймановой

В Санкт-Петербурге проходит акция, посвященная пропавшей Седе Сулеймановой
close
Telegram-канал Осторожно, новости

В Санкт-Петербурге проходит акция, посвященная пропавшей после передачи чеченским властям Седе Сулеймановой. Активисты раздают листовки рядом с мостом Ахмата Кадырова в Красносельском районе и собирают подписи с требованием расследовать дело, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, в акции принимают участие пять активистов, на которых футболки с надписью «Где Седа?». Им удалось уже собрать около 50 подписей прохожих.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова сбежала из дома в 2022 году после ссоры с семьей, которая пыталась выдать ее замуж против ее воли. Она уехала в Санкт-Петербург, однако в августе 2023 года родственники нашли девушку, угрожали ей и требовали вернуться домой. Позже Сулейманову задержала полиция по обвинению в краже и передала чеченским властям.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявлял, что девушка находится в безопасности и рада быть со своей семьей. Однако на видео, которое опубликовал Солтаев, сама Седа не сказала ни слова. После она исчезла с поля зрения правозащитников, друзей и СМИ. Ее судьба до сих пор неизвестна.

Друзья и активисты не теряют надежды выяснить, что случилось с Сулеймановой. 20 марта подруга Седы Елена Патяева вышла в Грозном на одиночный пикет. Она держала плакат с надписью «Где Седа Сулейманова?». Ее задержала полиция Чечни.

Ранее жительницу Петербурга осудили за пикет на мосту Кадырова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами