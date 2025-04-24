Петербургские активисты вышли на акцию в честь пропавшей Седы Сулеймановой

В Санкт-Петербурге проходит акция, посвященная пропавшей после передачи чеченским властям Седе Сулеймановой. Активисты раздают листовки рядом с мостом Ахмата Кадырова в Красносельском районе и собирают подписи с требованием расследовать дело, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, в акции принимают участие пять активистов, на которых футболки с надписью «Где Седа?». Им удалось уже собрать около 50 подписей прохожих.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова сбежала из дома в 2022 году после ссоры с семьей, которая пыталась выдать ее замуж против ее воли. Она уехала в Санкт-Петербург, однако в августе 2023 года родственники нашли девушку, угрожали ей и требовали вернуться домой. Позже Сулейманову задержала полиция по обвинению в краже и передала чеченским властям.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявлял, что девушка находится в безопасности и рада быть со своей семьей. Однако на видео, которое опубликовал Солтаев, сама Седа не сказала ни слова. После она исчезла с поля зрения правозащитников, друзей и СМИ. Ее судьба до сих пор неизвестна.

Друзья и активисты не теряют надежды выяснить, что случилось с Сулеймановой. 20 марта подруга Седы Елена Патяева вышла в Грозном на одиночный пикет. Она держала плакат с надписью «Где Седа Сулейманова?». Ее задержала полиция Чечни.

Ранее жительницу Петербурга осудили за пикет на мосту Кадырова.