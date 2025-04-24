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«Смотря на чем добираться»: россиянам раскрыли секреты хорошего отдыха в Крыму

Гид Аминина: отдых в Крыму нужно планировать в зависимости от вида передвижения
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RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму уровень бронирования отелей и продажи билетов на майские праздники уже перешагнул за 80%. Полуостров точно будет готов к наплыву туристов, считает гид-экскурсовод Полина Аминина. Планирование успешного отдыха зависит от того, каким способом туристы решили туда добраться, заявила она в беседе с 360.ru.

Отметим, что в этом году количество желающих отправиться в путешествие 7–15 июня на 16,3% превышает аналогичные показатели прошлого года – об этом газете «Известия» рассказали в сервисе «Слетать.ру». По данным аналитиков, среди внутренних направлений лидируют Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Московская область, Минводы и Калининградская область.

Тем, кто собирается ехать в Крым, следует ориентироваться на способ передвижения. Так, если это путешествие на машине, лучше выбрать для отдыха Евпаторию или точку ближе к Севастополю, считает Аминина.

«Если же гости все-таки едут общественным транспортом, поездом или автобусом, то тогда можно подобрать что-то, где с парковками не нужно заморачиваться», — добавила она.

Что касается инфраструктуры, то никаких проблем в этом плане не будет – в Крыму достаточно кафе, ресторанов на разные карманы. Интересно, что сейчас, по словам гида, большинство путешественников больше тяготеют или к дорогому сегменту, или к самом экономному. Многие вообще предпочитают перекусить на пляже и ограничиваются этим, заключила она.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили безопасность пляжного отдыха в Крыму и Севастополе.

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