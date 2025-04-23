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В Пермском крае родители ограбили приемную дочь на улице

В Пермском крае приемные родители ограбили 18-летнюю дочь
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Кунгуре супружеская пара предстанет перед судом за преступление, совершенное в отношении приемной дочери, родители ограбили девушку на улице. Об этом сообщает УМВД Пермского края.

По данным следствия, девушка проживала с приемными родителями до своего совершеннолетняя. В день, когда ей исполнилось 18 лет, она сняла с банковского счета деньги, которые начислялись ей в качестве алиментов.

Супруги пригласили потерпевшую на встречу, погостив у них, девушка решила поздно вечером вернуться к себе в общежитие. Приемная мать вызвалась проводить дочь до остановки, на перекрестке их поджидал отец. Мужчина ограбил девушку, вытащив у нее из кармана 169 тысяч рублей, и скрылся.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о грабеже, фигурантам может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Лесозаводске восьмилетняя девочка сообщила в полицию о своем похищении, школьница заявила, что ее везут в багажнике авто неизвестные. Полицейские определили координаты нахождения телефона, с которого звонила девочка. На место происшествия выехали два наряда ППС, задействовались военные, был организован досмотр транспортных средств. Стражи порядка разыскали ребенка, девочка гуляла с подругой недалеко от дома, младшеклассница призналась, что ей было скучно и она решила пошутить, выдумав историю о похищении.

Ранее сотрудница почты избила себя в попытке скрыть кражу денег и сканвордов.

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