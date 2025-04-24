«Как стая волков»: в Твери мужчины напали на девушек, которые отказались знакомиться

В Твери мужчины с бородами окружили девушек и напали на них после отказа познакомиться. Об этом Telegram-каналу «Инцидент Тверь» анонимно рассказала приятельница пострадавших.

По ее словам, инцидент произошел в ночь на 24 апреля в заведении «Чикен Хауз» на Трехсвятской улице. Двое местных жительниц пришли туда, чтобы перекусить, когда опоздали на последний сеанс в кино. В кафе к ним подошли уроженцы Чеченской республики, которые настаивали на знакомстве, а когда услышали от подруг «отвалите», стали приставать еще настойчивее.

«Вся компания численностью около восьми человек окружила двух девушек. Один из молодых людей ударил одну из девушек в грудь, а затем разорвал ей кофту. К сожалению, другая девушка также пострадала: ей тоже нанесли удар и повредили одежду. Заявление уже написано, а видео с камер наблюдения имеется. Будем надеяться, что виновные понесут заслуженное наказание, как и их товарищи, которые, как стая волков, окружили девушек и удерживали их», — написала тверичанка.

Она также обвинила в бездействии сотрудников кафе, которые вместо того, чтобы вызвать на место полицию, грубо выгнали пострадавших на улицу, заявив, что им «проблемы не нужны». В городском УМВД ситуацию пока не комментировали.

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