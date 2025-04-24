Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция выехала к Гордону Рамзи после сообщений о том, что его дом обстреляли

TMZ: полиция выехала к особняку Гордона Рамзи после сообщения о нападении на дом
close
Amy Harris/Invision/AP

Сотрудники правоохранительных органов выехали к дому шеф-повара и ведущего кулинарных шоу Гордона Рамзи после сообщений о том, что его расстреляли. Об этом сообщает TMZ.

«Сотрудники полиции Лос-Анджелеса отреагировали на звонок во вторник в 20:40 (по местному времени. — «Газета.Ru») после того, как неизвестный человек сообщил о том, что вооруженный мужчина открыл огонь по особняку Гордона в Бель-Эйр», — говорится в сообщении.

Правоохранители проверили дом и установили, что в особняке все в порядке. Полицейские также опросили соседей, которые рассказали, что никакой атаки на особняк шеф-повара не было.

Сотрудники полиции Лос-Анджелеса сделали вывод, что сообщение о стрельбе стало очередным фейком, напомнив, что неделю назад поступило похожее сообщение о стрельбе в доме певицы Ники Минаж. В настоящее время правоохранители устанавливают личность звонившего.

В марте сообщалось, что грабители вломились в дом к автору бестселлеров Аманде Фрэнсис в Лос-Анджелесе. Писательница рассказала, что в поисках трофеев грабители разгромили ее шкаф, но бросили почти все находки, «отдав предпочтение бутафорским деньгам». Литератор констатировала, что «карма победила».

Ранее Оззи Осборн назвал Бритни Спирс «бедной и старой».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами