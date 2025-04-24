Полиция выехала к Гордону Рамзи после сообщений о том, что его дом обстреляли

TMZ: полиция выехала к особняку Гордона Рамзи после сообщения о нападении на дом

Сотрудники правоохранительных органов выехали к дому шеф-повара и ведущего кулинарных шоу Гордона Рамзи после сообщений о том, что его расстреляли. Об этом сообщает TMZ.

«Сотрудники полиции Лос-Анджелеса отреагировали на звонок во вторник в 20:40 (по местному времени. — «Газета.Ru») после того, как неизвестный человек сообщил о том, что вооруженный мужчина открыл огонь по особняку Гордона в Бель-Эйр», — говорится в сообщении.

Правоохранители проверили дом и установили, что в особняке все в порядке. Полицейские также опросили соседей, которые рассказали, что никакой атаки на особняк шеф-повара не было.

Сотрудники полиции Лос-Анджелеса сделали вывод, что сообщение о стрельбе стало очередным фейком, напомнив, что неделю назад поступило похожее сообщение о стрельбе в доме певицы Ники Минаж. В настоящее время правоохранители устанавливают личность звонившего.

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