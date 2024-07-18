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Осборн назвал Бритни «бедной и старой», а она попросила его «любезно отвалить»

Певец Осборн публично поругался с Бритни Спирс из-за танцев певицы в соцсетях

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Jordan Strauss/Invision/AP/Global Look Press

Рок-музыкант Оззи Осборн раскритиковал полуобнаженные танцы певицы Бритни Спирс, которые знаменитость публикует в соцсетях. Свое мнение рокер высказал на подкасте «Осборны».

«Мне надоело смотреть на [танцы] бедной старой Бритни Спирс на YouTube», — заявил музыкант.

Другие участники семьи согласились с ним. Его дочь Келли Осборн заявила, что жалеет исполнительницу, а сын Джек произнес фразу: «Спасите Бритни».

Спирс, в свою очередь, ответила семье рокера в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она написала, что советует «любезно отвалить» от нее самой «скучной, что знает человечество,» семье Осборнов.

Певица Бритни Спирс часто выкладывает в личный блог видеоролики со своими танцами в различных нарядах, за что ее критикует ряд подписчиков. В феврале исполнительница станцевала в латексном боди и рогах черта.

До этого артистка также выкладывала видео, на котором она танцевала с кухонными ножами для разделки мяса. Тогда в дом к артистке приехала полиция, поскольку подписчики выразили обеспокоенность за состояние поп-звезды. Они боялись, что знаменитость могла пораниться во время съемки видео с ножами.

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