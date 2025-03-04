Грабители проникли в дом к писательнице и забрали кучу фальшивых 100-долларовых купюр

Грабители вломились в дом к автору бестселлеров Аманде Фрэнсис в Лос-Анджелесе и похитили бутафорские деньги. Информацию об этом она сама подтвердила в разговоре с ABC7.

Ограбление дома писательницы, расположенного в богатом районе Бель-Эйр, произошло 3 марта. Как уточняется, взломщики проникли в здание, когда внутри никого не было, но были замечены охранником соседнего дома. Неизвестные забрали с собой дизайнерские сумки и стодолларовые купюры, которые оказались реквизитом, использовавшимся во время недавней промо-фотосессии.

По данным Департамента полиции Лос-Анджелеса, сообщение о взломе поступило к ним вскоре после часа ночи. Прибывшие по вызову полицейские обыскали дом, но к тому времени грабители уже покинули место преступления.

Что именно было украдено из дома писательницы, не сообщается, но сама Фрэнсис сообщила, что среди похищенных вещей были драгоценности. Она добавила, что в поисках трофеев грабители разгромили ее шкаф, но бросили почти все находки, «отдав предпочтение бутафорским деньгам».

«Сегодня карма победила», — заключила писательница.

Ранее самая популярная стримерша выстрелила в нападавшего на нее грабителя.