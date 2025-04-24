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Следовавшая из Латвии женщина ввезла в РФ игрушки с наркотиками

Следовавшая из Латвии россиянка перевезла через границу игрушки с наркотиками
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Федеральная таможенная служба

Сотрудники Псковской таможни задержали женщину с двойным гражданством, которая пыталась ввезти на территорию РФ запрещенные вещества, спрятанные в детских игрушках. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В сумке 43-летней пассажирки инспекторы нашли куклу и обезьяну, внутрь которых были зашиты пакеты с белым порошком. На багаж среагировал спаниель, обученный поиску запрещенных веществ. Экспертиза показала, что в пакетах был метадон.

«Нарушительница с двойным гражданством, Российской Федерации и Украины, призналась, что должна была передать баул незнакомому человеку в пункте назначения», — уточнили в ФТС.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители вышли на 49-летнего организатора преступной схемы в Донецке и задержали его с поличным. В ходе обысков у него дома нашли предметы, доказывающие его преступный умысел.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой в крупном размере» УК РФ.

Ранее таможенники нашли под днищем машины, ехавшей из Грузии в Россию, 153 пистолета.

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