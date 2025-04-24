Операторы БПЛА получили от «Единой России» дроны и средства связи

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» передал в Ростове-на-Дону операторам БПЛА Центрального военного округа дроны, аккумуляторы и средства связи. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Владимир Якушев напомнил бойцам, что президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества.

Секретарь Генсовета партии назвал бойцов группировки «Центр» самыми настоящими защитниками страны, подчеркнув, что они выполняют наисложнейшую задачу в зоне проведения спецоперации.

«Надеюсь, что оборудование однозначно поможет вам на фронте. Продолжим сотрудничать и постараемся максимально выполнять задачи, которые вы перед нами ставите по материально-техническому оснащению. Это очень важная и нужная работа», — обратился он к бойцам.

Также Владимир Якушев поздравил военнослужащих с приближающимся Днем Победы.

«Вы достойны памяти наших отцов и дедов», — заявил он.

Напомним, в 2023 году под эгидой Владимира Якушева, в тот момент занимавшего пост полпреда в УрФО совместно с командованием Центрального военного округа были запущены курсы по подготовке взводов операторов БПЛА. Занятия длятся месяц. За это время обучающиеся получают навыки управления дронами, проходят инженерную подготовку.

С курсантами работают опытные инструкторы. В числе обучающихся — как действующие военнослужащие, решившие получить новую специальность или повысить квалификацию, так и также новички, которые осваивают профессию с нуля.