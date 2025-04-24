Суд не стал менять приговор экс-главе Астрахани

Астраханский областной суд оставил в силе приговор бывшему мэру Астрахани Олегу Полумордвинову, признанному виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и осужденному на 4,5 года лишения свободы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В суде отметили, что апелляционная жалоба Полумордвинова была отклонена. При этом в отношении второго фигуранта дела, экс-директора компании «Айтиком» Виктора Федорова, суд частично удовлетворил апелляцию, сократив срок заключения с трех лет до двух с половиной.

Полумордвинов и Федоров обвинялись в покушении на мошенничество при заключении муниципального контракта на сумму свыше 200 млн рублей в 2023 году. Следствие утверждает, что они потребовали 27,5 млн рублей за содействие в получении аванса. Полумордвинов свою вину не признал.

В августе прошлого года бывший глава Астрахани Олег Полумордвинов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. 14 июня 2024 года Полумордвинов заявил, что решил досрочно уйти в отставку. Он поблагодарил местных жителей за поддержку его начинаний, назвав свое решение «важным и непростым».

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