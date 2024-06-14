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Глава Астрахани Полумордвинов уволился

Глава Астрахани Олег Полумордвинов сообщил, что покидает свой пост

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Астрахани Олег Полумордвинов сообщил, что покидает свой пост. Соответствующая публикация опубликована в его Telegram-канале.

«Я принял важное и непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города», — написал чиновник.

Полумордвинов поблагодарил астраханцев за совместную работу и поддержку в делах и начинаниях.

Также он выразил признательность команде муниципалитета, с которой он работал, и поблагодарил депутатов Городской думы.

Полумордвинов отметил, что за его пребывание на посту главы Астрахани было сделано много. Он выразил надежду на то, что общими усилиями город будет расцветать и становиться комфортнее для жизни.

До этого сообщалось, что бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров станет первым заместителем генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова. 31 мая Азаров заявил, что покидает свой пост. Он был избран главой региона в 2018 году, а перед этим временно исполнял обязанности губернатора.

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