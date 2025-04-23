Генерал Росгвардии арестован по обвинению в хищениях в ИТ-секторе. Михаилу Варенцову грозит 10 лет

Главу департамента защиты информации Росгвардии арестовали по делу о мошенничестве

Глава департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майор Михаил Варенцов арестован и помещен в СИЗО по решению 235-го гарнизонного военного суда Москвы. Его обвиняют в хищениях, связанных с деятельностью ИТ-департаментов Росгвардии, дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Месяцем ранее был арестован Николай Чепкасов, начальник Главного центра информационных технологий Росгвардии.

235-й гарнизонный военный суд Москвы во вторник, 22 апреля, санкционировал арест и отправку в СИЗО генерал-майора Михаила Варенцова, возглавлявшего департамент цифрового развития и защиты информации Росгвардии. Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает ТАСС.

Ходатайство об аресте поступило в суд в день задержания. Дело находится в производстве военного следственного управления при участии центрального аппарата МВД.

Месяцем ранее в рамках того же уголовного дела арестовали начальника Главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова.

Обоим фигурантам вменяется участие в мошеннической схеме, предполагающей хищения в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, департамент Варенцова и центр Чепкасова тесно сотрудничали при реализации цифровых проектов Росгвардии, что, предположительно, создало условия для противоправных действий. Материалы, изъятые при обысках, включая финансовую документацию, стали основанием для возбуждения уголовных дел.

Чем занимаются в Росгвардии

Главный центр информационных технологий, возглавляемый Чепкасовым, отвечает за развитие ИТ-инфраструктуры Росгвардии, автоматизацию предоставления госуслуг, межведомственное взаимодействие, обеспечение информационной безопасности и переход на отечественное программное обеспечение.

Департамент цифрового развития и защиты информации, под руководством Варенцова, занимался стратегическим планированием цифровизации, внедрением российских ИТ-решений, защитой внутренних информационных систем, а также реализацией образовательных проектов в области информационных технологий.

Кто такой Михаил Варенцов

Варенцов начал службу в системе МВД, с 2009 по 2011 год работал преподавателем и заведующим центром автоматизированного управления в Санкт-Петербургском военном институте внутренних войск. В 2015 году защитил кандидатскую диссертацию по вопросам развития профессиональных компетенций кадетов, получив ученую степень.

С 2019 года Варенцов возглавлял департамент цифрового развития Росгвардии. В 2020 году ему было присвоено звание генерал-майора. Его деятельность включала развитие цифровых технологий в ведомстве, внедрение отечественного программного обеспечения, а также организацию ИТ-олимпиад и образовательных инициатив.