В Московской области задержали устроившего аварию сотрудника полиции

В Подмосковье задержали устроившего дорожно-транспортное происшествие полицейского. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По имеющейся предварительной информации, сотрудник полиции, управляя автомобилем Skoda, совершил столкновение с мотоциклом, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. Полиция установила личность устроившего аварию водителя. Им оказался сотрудник одного из подразделений УВД по ЮЗАО. В момент ДТП полицейский не находился на службе.

В ГУ МВД отметили, что проводится служебная проверка, по результатам которой полицейский может быть уволен из органов внутренних дел.

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