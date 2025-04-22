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В Московской области задержали устроившего аварию сотрудника полиции

МВД: в Подмосковье задержали устроившего ДТП полицейского
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Евгений Биятов/РИА Новости

В Подмосковье задержали устроившего дорожно-транспортное происшествие полицейского. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По имеющейся предварительной информации, сотрудник полиции, управляя автомобилем Skoda, совершил столкновение с мотоциклом, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. Полиция установила личность устроившего аварию водителя. Им оказался сотрудник одного из подразделений УВД по ЮЗАО. В момент ДТП полицейский не находился на службе.

В ГУ МВД отметили, что проводится служебная проверка, по результатам которой полицейский может быть уволен из органов внутренних дел.

15 сентября сообщалось, что в подмосковном Михнево сотрудник ГИБДД сбил на автомобиле трех перебегавших дорогу детей.

23 мая сообщалось, что на Ямале пьяная сотрудница полиции въехала в подъезд жилого дома.

Ранее автомобиль на полном ходу вылетел в реку Яузу в центре Москвы.

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