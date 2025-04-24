«Устраивают беспредел»: жители Москвы пожаловались на шум из бара, где недавно убили человека

Жительница Даниловского района Москвы Екатерина в беседе с «Газетой.Ru» пожаловалась на пивной бар «Бардак» в ЖК «ЗИЛАРТ», где регулярно происходят «драки и поножовщина», одна из которых недавно закончилась гибелью человека. По словам женщины, жильцы комплекса четыре года обращаются в разные ведомства в связи с ночным шумом из заведения, но получают отписки.

«На пивную «Бардак» жители ЖК жалуются во все органы уже четыре года, и никто никак не реагирует. Под окнами постоянные драки, крики пьяных, поножовщина, а теперь и убийство. И все потому, что пивная работает до четырех утра. Люди напиваются и устраивают под окнами беспредел, отдыхать невозможно, и так почти каждую ночь. Роспотребнадзор, префектура, МЧС, МВД, жилищная инспекция друг на друга перекидывают ответственность. Их халатность привела к гибели человека. Владельцы очень наглые, ставят время работы до четырех утра и плевать на жалобы жителей. Полиция не приезжает на вызовы. Участковый вообще ничего не делает. Роспотребнадзор посоветовал мне писать на имя Путина. Я не шучу. За четыре года не сделано ничего», — рассказала она.

Екатерина добавила, что несколько дней назад в баре убили одного из ее соседей, он зашел туда увидеться со знакомым. У мужчины осталась жена и маленький ребенок. Женщина со ссылкой на супругу убитого рассказала, что нападавшего отпустили под домашний арест.

«В ночь с 21 на 22 апреля у пивной «Бардак» убили человека. Потасовка произошла в полночь между посетителями. Житель ЖК Сергей зашел туда увидеться со знакомым. Другой постоялец вывел его на улицу и совершил удар, Сергей упал на тротуар у входа в пивную и больше не встал. Убийца после удара скрылся. Сейчас, по словам супруги убитого, он находится под домашним арестом. Сергею был 51 год, у него остались супруга и маленький ребенок. У нас есть единое письмо — петиция с подписями жильцов. Но мы сейчас это письмо будем корректировать, поскольку убили человека, и это новое обстоятельство», — заключила женщина.

До этого РЕН ТВ публиковал видео конфликта. На кадрах видно, как между двумя посетителями происходит конфликт около заведения «Бардак». В какой-то момент один из мужчин наносит удар другому, после которого тот падает.

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