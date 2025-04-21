Пьяный россиянин избил прохожего кирпичом

В Ярославле полицейские задержали злоумышленника, который избил мужчину кирпичом по голове, пострадавший выжил, он госпитализирован. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Балтийской, очевидцы сообщили в полицию о драке между двумя мужчинами. В ходе конфликта один из дерущихся схватил кирпич и ударил им оппонента по голове.

38-летний пострадавший потерял сознание, он госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Сотрудниками отдела уголовного розыска установлен и задержан местный 35-летний подозреваемый в нападении, возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Астрахани местный житель предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой, спасти женщину не удалось. Местные жители нашли жестоко избитую женщину, спасти которую не удалось. Выяснилось, что накануне 46-летняя потерпевшая распивала спиртные напитки с приятелями в своей квартире. Один из гостей заподозрил хозяйку квартиры в краже его мобильного телефона. Он ушел домой, затаив обиду, но вернулся ранним утром, вооружившись деревянной палкой, и потребовал вернуть гаджет. Получив отказ, злоумышленник вытащил женщину в подъезд, жестоко избил и скрылся. Нападавшего удалось задержать, было возбуждено уголовное дело.

Ранее подросток избил мужчину в автобусе после замечания в свой адрес.