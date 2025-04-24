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Мужчина во время обряда экзорцизма убил мать и отправил ее фото друзьям в мессенджер

В США мужчина убил мать во время обряда экзорцизма
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Житель США провел обряд экзорцизма, во время которого убил свою мать и собаку. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел в Техасе. По версии полиции, 23-летний Тейлор Вальдес напал на свою 58-летнюю мать и нанес ей травмы тупым предметом. Помимо этого, он убил своего питомца.

Доведя свой замысел до конца, молодой человек сфотографировал пугающую картину и отправил друзьям в мессенджере. Один из участников чата предупредил остальных, чтобы они не открывали фото и обратился в полицию.

Сотрудников правоохранительных органов подозреваемый встретил в кресле на крыльце. В руках он держал Библию, его шея, лицо и руки были в крови. Молодой человек заявил, что занимался экзорцизмом и на вопрос, есть ли в доме кто-то еще, ответил: «Там мертвое тело, это моя мама».

На месте также обнаружили сломанную шкатулку для драгоценностей с кровью на ней.

«Вальдес был взят под стражу, но отказался отвечать на вопросы полицейских и потребовал адвоката», – сообщается в публикации.

Подозреваемому уже предъявили обвинение в убийстве и арестовали, выйти он сможет только если внесет залог $750 тысяч (более шести миллионов рублей).

Ранее россиянка зверски убила топором троих детей, включая семимесячного младенца.

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