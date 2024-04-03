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Стало известно, можно ли сердечникам садиться за руль

Врач Степаненко: при тахикардии за руль садиться нельзя

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Global Look Press

Водителям, которые имеют опасные заболевания сердца, садиться за руль категорически нельзя, несмотря на наличие водительского удостоверения. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко.

«Я рекомендую водителям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, обязательно обсудить возможность вождения транспортного средства со своим врачом. При некоторых патологиях, например, при ряде пароксизмальных нарушений ритма сердца, садиться за руль нельзя категорически. В большинстве случаев кардиологические пациенты не имеют в этом отношении ограничений. Если назначена оптимальная медикаментозная терапия, пациент может вести полноценную жизнь», — пояснил специалист.

Кардиолог отметил, что собственно кардиологические препараты не имеют ограничений по управлению авто.

Ранее водителям рассказали, как с помощью трех простых манипуляций погасить конфликт на дороге.

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