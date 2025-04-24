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Токаев заявил о неизбежном наказании пытающихся расколоть общество граждан

Токаев: перед законом все равны
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Те, кто работают на разъединение и раскол общества, будут отвечать по всей строгости закона и понесут неотвратимое наказание, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках выступления на ассамблее народа республики.

«Важно уметь отделять зерна от плевел, конструктивную критику от огульного критиканства, безобидную пародию от отвратительных оскорблений. Перед законом все равны», — сказал он.

Токаев отметил, что в Казахстане будут жестко пресекать любые провокации, нацеленные на подрыв межэтнического согласия и мира.

«Позиционируя себя поборниками свободы слова, отдельные якобы правозащитные организации, блогеры и журналисты пытаются везде и во всем искать в Казахстане негативную политическую подоплеку», — сказал он.

Также президент Токаев подчеркнул, что некоторые уехавшие из Казахстана граждане ведут из-за границы проплаченные атаки на жителей страны.

«Мы не говорим, что в Казахстане нет проблем. Они, конечно, имеются, как и в других странах, но мы будем решать их не по чьим-то методичкам, а в соответствии со своим законодательством и национальными интересами», — заявил он.

По словам Токаева, жители Казахстана и доброжелательно настроенные международные партнеры понимают логику действий президента республики.

«Нашему мировоззрению абсолютно чужды идеологические распри. Нашу нацию объединяют и цементируют как единую историко-культурную и политическую общность уходящие вглубь истории традиции и ценности, наш менталитет и образ жизни», — заключил он.

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