Мужчина изнасиловал двухмесячную девочку после обсуждения своего плана с ее матерью

Пару из американского штата Висконсин задержали по обвинению в надругательстве над собственным ребенком. Об этом сообщает People.

По версии правоохранителей, 22-летний Скайлер Классен фотографировал половые органы дочери своей возлюбленной, а также надругался, когда девочке было два месяца. Соответствующие кадры полицейские обнаружили у него в телефоне.

Помимо этого, правоохранители обнаружили переписку, в которой он вместе с 21-летней партнершей Мэдисон Бишоп обсуждал, что они будут делать после рождения ребенка. Планы включали действия сексуального характера. Помимо этого, пара обменивалась материалами непристойного характера с участием несовершеннолетних.

Паре уже предъявили обвинения, их арестовали. Известно, что на момент ареста у Классена был ордер из Невады, обвинения были связаны с материалами насилия над детьми. Является ли он отцом пострадавшей девочки, не уточняется.

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