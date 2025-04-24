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Подросток хвастался оружием отца перед другом и случайно выстрелил в себя

В Таиланде подросток ранил себя в грудь, показывая другу дробовик отца
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Kyodo/Reuters

В Таиланде мальчик выстрелил в себя из дробовика отца, показывая оружие своему другу. Об этом сообщает Channel 7.

Несчастный случай произошел с 14-летним подростком из провинции Каласин на северо-востоке Таиланда. В день инцидента мальчик пригласил к себе домой приятеля и решил показать ему отцовский дробовик.

Вероятно, юноша не подозревал, что в патроннике был патрон, поэтому нажал на курок и получил дробь в правую часть груди. В критическом состоянии раненого сначала доставили в местную больницу, а затем перевезли в другое медучреждение, где извлекли из тела пять пуль.

Сотрудники полицейского участка переговорили с другом пострадавшего, который все еще находился в состоянии шока и сказал, что пострадавший хотел похвастаться оружием. Назначены экспертизы, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в Иркутской области отец выстрелил в сына и уговорил его никому не рассказывать об этом.

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