В Курганской области осудили мужчину, сотрудничавшего с украинской разведкой

Жителя города Катайска в Курганской области приговорили к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на заявление регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По информации журналистов, мужчина является бывшим сотрудником правоохранительных органов. Россиянина завербовали представители военной разведки Украины, убедив его собирать данные об участниках специальной военной операции и местах дислокации Вооруженных сил РФ. За свою деятельность он получал денежное вознаграждение, подчеркивается в сообщении.

Сотрудники полиции задержали жителя Катайска в августе 2024 года, заподозрив его в передаче секретных сведений иностранным спецслужбам. Впоследствии против него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ, направив материалы на рассмотрение в Курганский областной суд.

В результате инстанция приговорила мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязала его выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, после выхода из колонии фигуранту ограничат свободу еще на один год.

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