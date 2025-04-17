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Названы лучшие продукты для повышения давления

Врач Павлова: сыры и оливки помогут повысить давление
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Продукты с умеренно повышенным содержанием соли, например, сыры, оливки, маслины, слабосоленая рыба (сельдь, лосось) и соленые орехи помогут повысить артериальное давление. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, автор книги «Обман веществ».

«Если говорить о продуктах, которые реально способны повысить давление, то они, чаще всего с большим количеством соли, поэтому с ними нужно быть аккуратнее: их увеличение в рационе может негативно повлиять на здоровье при наличии других заболеваний. И, конечно, лучше проконсультироваться с врачом насчет изменений в рационе», — предупредила эксперт.

По ее словам, повышению давления способствуют также продукты, богатые витамином B12 (печень, яйца, мясо птицы и молочные продукты), продукты, богатые фолатом (шпинат, авокадо, брокколи, чечевица, фасоль), продукты, стимулирующие сосудистый тонус (темный шоколад, жгучий перец, куркума, имбирь).

Кроме того, полезно пить тонизирующие напитки, добавила Павлова. Среди них — черный или зеленый чай, кофе, вода с лимоном и щепоткой соли и гранатовый сок.

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина до этого говорила, что нарушения в работе вегетативной нервной системы могут быть причиной низкого артериального давления.

Ранее врач назвала продукты, которые помогут снизить давление.

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