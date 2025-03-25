Врач рассказала о самом полезном сыре для пожилых

Творожный сыр является наиболее полезным для представителей старшего поколения. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Она отметила, что в целом сыры содержат полезные для пожилых кальций, легкоусвояемый молочный белок и аминокислоту триптофан. Последняя помогает снять стресс и нормализовать сон. Однако в составе этого продукта есть также холестерин и соль.

«Людям пожилого возраста необходимо есть сыр для укрепления костной ткани, восполнения белковой составляющей. Отдавать предпочтение нужно творожным, поскольку в них меньше жира, холестерина и соли», — отметила Русакова.

Врач порекомендовала есть не более 20–30 г сыра в день. По ее словам, важно выбирать товар с натуральным составом, в котором не будет заменителей молочного жира и белка.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов до этого говорил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также имеющим патологии почек, не следует употреблять сыр из-за высокого содержания в нем жира и соли.

Ранее ученые нашли полезную альтернативу молочным белкам в сыре.