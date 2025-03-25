Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала о самом полезном сыре для пожилых

Врач Русакова: творожный сыр является самым полезным для пожилых
close
Global Look Press

Творожный сыр является наиболее полезным для представителей старшего поколения. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Она отметила, что в целом сыры содержат полезные для пожилых кальций, легкоусвояемый молочный белок и аминокислоту триптофан. Последняя помогает снять стресс и нормализовать сон. Однако в составе этого продукта есть также холестерин и соль.

«Людям пожилого возраста необходимо есть сыр для укрепления костной ткани, восполнения белковой составляющей. Отдавать предпочтение нужно творожным, поскольку в них меньше жира, холестерина и соли», — отметила Русакова.

Врач порекомендовала есть не более 20–30 г сыра в день. По ее словам, важно выбирать товар с натуральным составом, в котором не будет заменителей молочного жира и белка.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов до этого говорил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также имеющим патологии почек, не следует употреблять сыр из-за высокого содержания в нем жира и соли.

Ранее ученые нашли полезную альтернативу молочным белкам в сыре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами