Россияне рассказали о планах на майские праздники

Треть (34%) россиян в 2025 году не планируют никаких дальних поездок в этот период, предпочитая экономить средства на более продолжительный и затратный летний отпуск. Это показало исследование «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом 27% участников исследования признались, что уже сейчас начинают откладывать деньги на летние путешествия, а майские каникулы рассматривают исключительно как возможность остаться дома и сократить расходы. Среди тех, кто отказывается от активного отдыха, 48% мотивируют это экономическими причинами, 22% — нехваткой времени, а 18% — высоким ценовым уровнем на билеты и гостиницы в праздничные дни.

Тем не менее каждый четвертый респондент (24%) все же планирует короткую поездку в пределах региона или соседнего субъекта РФ, преимущественно на автомобиле. Основной мотив таких поездок — смена обстановки без значительных затрат. Среди тех, кто планирует выезд, 61% выбирают поездки продолжительностью 2–3 дня, при этом большая часть путешествий не предполагает бронирования отелей и проходит в формате загородного отдыха.

Каждый третий опрошенный (33%) планирует провести майские праздники на даче или в загородном доме. Из них 52% заранее взяли дополнительные выходные за счет отпуска или отгулов, чтобы объединить праздники в более продолжительный период.

Основным занятием на даче в майские праздники, по словам респондентов, станут встречи с друзьями или родственниками. 27% планируют заняться уборкой территории и подготовкой к летнему сезону. Традиционный формат отдыха на природе сохраняет популярность: каждый третий (33%) признался, что собирается готовить шашлыки и проводить время на свежем воздухе, не выезжая далеко от дома.

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