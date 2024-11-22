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В Абакане военный, попавшийся на краже велосипеда, получил срок за уклонение от службы

В Абакане попавшемуся на краже дезертиру дали 8 лет колонии особого режима

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Depositphotos

В Абакане гарнизонный военный суд вынес приговор военному Дмитрию Акимову, попавшемуся на краже, за уклонение от службы. Об этом сообщила пресс-служба 2-й Восточного окружного военного суда.

По данным следствия, военнослужащий с целью уклонения от прохождения службы 11 июля оставил часть и уехал в Абакан. Там мужчина устроился на работу. 8 августа его задержали, когда он пытался украсть велосипед со двора чужого частного дома.

В итоге суд частично сложил наказания за кражу и дезертирство и назначил Акимову наказание в виде лишения свободы в колонии особого режима на срок восемь лет.

Неделей ранее в Томске гарнизонный военный суд огласил приговор военнослужащему, который напал на представителя МВД России. Инцидент произошел в госпитале. Согласно материалам дела, военный напал на полицейского в палате медучреждения, не желая подчиняться законным требованиям последнего. Агрессор порезал правоохранителю руку туристическим ножом, а затем при попытке задержания укусил его за предплечье.

Ранее жителя Белгородской области уличили в попытке продажи взрывчатки ВСУ.

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