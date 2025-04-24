Недоношенного новорожденного нашли в картонной коробке с трогательной запиской

В Малайзии нашли оставленного в коробке недоношенного ребенка с запиской от мамы

В Малайзии в округе Бофорт нашли новорожденного, оставленного в картонной коробке с трогательной запиской. Об этом сообщает The New Strait Times.

Девочку, родившуюся, предположительно, на 36-й неделе беременности, оставили у одного из домов неизвестные. Внутри жители нашли послание.

«В коробке мой ребенок. Пожалуйста, позаботьтесь о малышке. Да будет благословенен ваш дом и кров», — говорилось в записке.

Мужчина, который первым заметил коробку, рассказал, что ее оставил человек, подъехавший к дому на белом мотоцикле. Очевидец отметил, что не стал запоминать номер транспортного средства, так как поначалу не заметил ничего необычного. Около шести утра он вышел из дома, чтобы поехать на работу, и обнаружил коробку с ребенком, завернутым в полотенце.

Ребенка доставили в местную больницу. У него взяли образец крови для теста на установление отцовства. Его мать ищет полиция.

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