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Студентка родила ребенка в тайне от отца и закрыла младенца в чемодане

В Британии студентка закрыла новорожденного в коробке и спрятала в чемодане

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Shutterstock

Студентка, приехавшая в Британию на учебу, решила не оставлять новорожденного ребенка и спрятала его в чемодан. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка из Малайзии приехала учиться в Университет Ковентри и никому не рассказала о беременности, даже возлюбленному, который остался на ее родине.

Иностранка родила в ванной, после чего положила девочку в коробку с хлопьями, затем поместила предмет в пластиковый пакет, а затем – закрыла в чемодане. В суде прозвучало заявление о том, что прежде, чем младенец оказался в коробке, он прожил как минимум несколько минут.

Гражданка Малайзии призналась в содеянном только спустя два дня. К тому моменту она уже находилась в больнице – друзья, увидевшие большое количество крови в комнате, убедили студентку обратиться к медикам.

По словам прокурора, подозреваемая не раскаивалась. Иностранка только боялась реакции родителей и того, что «будет дальше».

Известно, что на одном из этапов разбирательства девушка говорила, что слышала голоса: одни говорили закрыть ребенка в коробке, другие – не делать этого.

Сама девушка вину отрицает.

Ранее на бросившего младенца в сугроб блогера завели дело о пропаганде наркотиков.

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