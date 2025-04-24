Молния ударила в жителя Таиланда на глазах у его отца

The Thaiger: в Таиланде молния попала в мужчину на глазах у его отца

Жителя Таиланда ударила молния во время сбора листьев. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел на рисовом поле Бан Хок Кхай. По данным источника, 44-летний мужчина закончил сельскохозяйственные работы и пошел собирать листья кафрского лайма для ужина.

В этот момент, по словам его отца, который находился рядом, на небе собрались дождевые тучи, был слышен гром. Позже ударила молния, и родитель увидел, как его сын упал.

«Несмотря на его попытки оказать помощь, было слишком поздно», – сообщается в публикации.

Когда экстренные службы прибыли на место, они застали пострадавшего лежащим на рисовом поле лицом вниз. На его коже нашли серьезные ожоги, которые указывали на травму, связанную с молнией.

До этого в Японии школьника госпитализировали после удара молнии в спортивную площадку. Сердце подростка остановилось, его товарищам понадобилась помощь медиков.

Ранее молния ударила в самолет в аэропорту Бразилии.