У школьника остановилось сердце после попадания молнии в спортивную площадку

В Японии школьников госпитализировали после удара молнии в спортивную площадку

В Японии молния ударила в спортивную площадку во дворе школы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостное агентство Kyodo.

Инцидент произошел в городе Нара, на территории организации «Тетзукаяма гакуэн», на территории которой сосредоточены разные образовательные учреждения.

По информации агентства, в этот момент дети играли на поле в футбол. После удара молнии пятерым школьникам понадобилась помощь медиков, у еще одного остановилось сердце. Всех доставили в больницу, им оказывают помощь.

До этого в Китае молния попала в двух человек. На кадрах с места инцидента видно, как молния разветвилась и попала в зонтики прохожих. Оба мужчины упали на асфальт, но сразу попытались встать.

Специалисты оказали пострадавшим помощь, одному из них понадобилась госпитализация, второй получил несколько царапин.

Ранее в Японии в самолет ударила молния после взлета.